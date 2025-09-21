Más de 160 aprehendidos por diferentes delitos y 43 lesionados en accidentes de tránsito

De acuerdo con el reporte, 89 de las detenciones fueron por oficio, 56 por faltas administrativas, 14 en flagrancia, seis por microtráfico y dos por narcotráfico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional informó que, en las últimas 24 horas, se logró la aprehensión de 167 personas como parte de las acciones operativas realizadas a nivel nacional en el marco del Plan Firmeza.

Durante las operaciones, las autoridades llevaron a cabo 21 diligencias de allanamiento, en las que se incautaron:

4 armas de fuego

12 municiones

5 paquetes de droga

15,068 dólares en efectivo

De igual forma, fueron recuperados dos vehículos.

Seguridad vial

En materia de tránsito, se colocaron 1.246 boletas por diversas infracciones, entre las que destacan:

188 por exceso de velocidad

96 por uso de luces no adecuadas

12 por hablar por celular mientras conducían

26 por licencias vencidas

Las autoridades también informaron que 57 vehículos fueron removidos con grúas. En las últimas 24 horas se registraron 128 accidentes de tránsito, los cuales dejaron un saldo de 43 personas lesionadas.