Anapor enviará nota al presidente Mulino tras reunión por importaciones de jamones para Naviferias

Los productores de cerdo se reunieron de urgencia en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para discutir la sorpresiva decisión de importar una cifra adicional de 500,000 piezas de jamón picnic con miras a los programas de venta social de diciembre (Naviferias).

La Asociación Nacional de Porcicultores de Panamá (Anapor), a través de su presidente Carlos Pitty, expresó a TVN Noticias su profunda preocupación ante lo que consideran una improvisación que amenaza la estabilidad de la cadena nacional.

Te puede interesar: Contralor Flores defiende el rol de la Contraloría en las auditorías; descarta polémica con el procurador Gómez

El presidente de Anapor, Carlos Pitty, explicó a TVN Noticias que la reunión tuvo un "carácter informativo" debido a que fue convocada de urgencia, sin respetar los tres días de anticipación que exige la ley. La emergencia se suscitó tras el anuncio del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de pretender traer 500,000 unidades adicionales a las 300,000 ya negociadas con la cadena nacional, elevando la cifra total a 800,000.

Pitty enfatizó la posición unificada de todos los actores del sector del cerdo —desde el productor primario, la agroindustria y el comercio—: "El mensaje de la cadena es que no hay ninguna oposición a programas sociales, pero que deben ser muy bien planificados", señaló el presidente de Anapor.

El sector argumenta que el propio director del IMA había confirmado en mayo que solo necesitarían 300,000 unidades, por lo que la cifra de 800,000 unidades anunciada esta semana "daría el traste con todo el sector comercial, productor primario y agroindustria".

Al ser consultado sobre el impacto presupuestario, Pitty estimó que el programa subsidiado al consumidor final, basado en las 300,000 piezas iniciales, está "por arriba de los doce millones de dólares". Sin embargo, la mayor preocupación radica en la falta de transparencia sobre la nueva importación adicional de 500,000 piezas.

Expresó serias dudas, señalando que el director del IMA no asistió a la reunión informativa y por ende no saben si el producto importado está en Panamá.

“La primera es, no sabemos, porque no hubo participación del IMA, no sabemos si el producto ya está en Panamá, si está en Panamá, bajo qué licencia entró al país, si cumple con las normas nacionales... o si ni siquiera ha llegado a Panamá, dudo mucho que al 3 de octubre ese producto llegue al tiempo para Navidad", acotó.

Pitty recordó un precedente, mencionando que el año pasado se trajo un producto en diciembre sin conocimiento de la mesa, y fue registrado hasta el mes de enero.

Decisión de la cadena y ausencia del IMA

Ante la ausencia del director del IMA, Nilo Murillo, en la reunión, el presidente de Anapor señaló que, aunque fue un llamado informativo, no se convocará otra para discutir el tema.

Te puede interesar: Recolectan más de una tonelada de desechos en jornada de limpieza en el Muelle de Panamá

"Bueno, no lo creo. La decisión de la mesa, aunque es una reunión informativa, fue clara, fue sustentada en números reales, en estudios del mercado, y no creo que la cadena se vuelva a reunir para tocar el tema. Va a salir un comunicado de la cadena, dirigido al presidente de la República, sobre la posición de la cadena en este punto", manifestó Pitty.