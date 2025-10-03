Recolectan más de una tonelada de desechos en jornada de limpieza en el Muelle de Panamá

Diversas instituciones, empresas y pescadores locales que se unieron con el esfuerzo para proteger los ecosistemas marinos de la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, su Subdirección de Resiliencia y Cambio Climático, pescadores locales y la Autoridad Marítima de Panamá realizaron una exitosa jornada de limpieza en el Muelle de Panamá, logrando recolectar más de una tonelada de residuos flotantes.

La subdirectora de Resiliencia, Yarelys Gómez, afirmó que el operativo refleja el compromiso de las instituciones y comunidades involucradas con la protección de los ecosistemas acuáticos. En donde esta jornada no solo demuestra la voluntad colectiva de defender el medio ambiente, sino que también subraya la importancia de mantener nuestras aguas libres de contaminantes sólidos.

Gómez explicó que la acumulación de desechos en los cuerpos de agua genera un impacto ecológico devastador, afectando la vida marina y la calidad del agua; al retirar estos residuos, contribuimos a la recuperación del hábitat natural y al bienestar de las comunidades que dependen del mar. Asimismo, recalcó que el esfuerzo conjunto de todos los actores participantes es clave para fomentar la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles en la región.

“Esta jornada es un llamado a la acción para que todos participemos en la protección de nuestros recursos naturales y trabajemos juntos por un entorno más limpio y saludable”, expresó Gómez.

