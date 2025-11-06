Portobelo sufre daños por lluvias; Fuerte San Jerónimo cerrado al público

Durante un recorrido por el área, varios microempresarios relataron las pérdidas sufridas a causa de las inundaciones.

Portobelo, Colón/Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la provincia de Colón han dejado a su paso inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones a pequeños comerciantes, quienes expresan su preocupación ante la continuidad del mal tiempo.

Durante un recorrido por el área, varios microempresarios relataron las pérdidas sufridas a causa de las inundaciones. Una comerciante de Portobelo, visiblemente afectada, contó que el agua entró a su local, dañando su mercancía y obligándola a comenzar nuevamente desde cero.

“Las inundaciones fueron algo horroroso. Esto aquí era prácticamente un río. Tengo mi pequeño negocio y se me inundó. He tenido que luchar para volver a pararme, porque muchas cosas se mojaron y he perdido mercancía. Y con la economía como está, cuesta recuperarse”, señaló la afectada.

El temporal lluvioso también provocó daños estructurales en el Fuerte San Jerónimo de Portobelo, patrimonio histórico de Panamá, que permanece cerrado al público mientras las autoridades evalúan su condición.

El alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría, confirmó que ya se han sostenido reuniones con personal de Patrimonio Histórico para buscar una solución urgente ante los daños en el sitio histórico y otros puntos críticos del distrito.

“Tenemos problemas aquí en Portobelo con un puente que comunica hacia Costa Arriba. Es un puente de alcantarilla que, cuando llegan estas lluvias, se tapa. Estamos viendo cómo podemos reemplazarlo por un puente de cajón”, explicó el alcalde.

La población mantiene la incertidumbre, ya que aseguran que cada año, durante esta época, las lluvias intensas provocan los mismos estragos, afectando viviendas, comercios y la movilidad. Los residentes piden una respuesta definitiva a las autoridades para evitar nuevas pérdidas materiales y económicas.

Con información de Néstor Delgado.