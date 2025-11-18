Potabilizadora de Llano de Piedra suspenderá operaciones por trabajos este miércoles

La suspensión se dará desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche, debido a trabajos en la toma de agua cruda

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora de Llano de Piedra, en la provincia de Los Santos, suspenderá sus operaciones este miércoles 19 de noviembre, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche, debido a trabajos en la toma de agua cruda afectados por las recientes lluvias en la región.

Según datos oficiales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el pasado fin de semana la comunidad de Llano de Piedra, ubicada en el distrito de Macaracas, registró más de 36 milímetros de precipitación, volumen que impactó directamente las condiciones de captación de agua de la planta.

Además de las labores en la toma de agua cruda, el Idaan informó que durante la suspensión también se llevarán a cabo pruebas de las nuevas bombas instaladas, que buscan optimizar la operación y mejorar la eficiencia del sistema de potabilización.

La institución recomendó a los residentes abastecerse de agua con anticipación, ya que el suministro podría verse afectado en las comunidades que dependen de esta planta mientras duren los trabajos.