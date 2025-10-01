Precios de los combustibles cambiarán el viernes 3 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía dio a conocer los nuevos precios máximos de venta de los combustibles que estarán vigentes en Panamá desde este viernes 3 de octubre.

La gasolina de 95 octanos quedará en $0.91.

Por otro lado, la gasolina de 91 octanos disminuirá a $0.86 centavos por litro.

Te puede interesar: Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas en varias provincias hasta el sábado

El diésel bajo en azufre, por su parte, subirá su precio $0.01 centavo, quedando en $0.84 centavos el litro.

Estos precios varían según la región, por ejemplo; desde Penonomé hasta Santiago y Chitré, el precio para 95 octanos será de hasta 0.927 centavos; de Davia a Boquete, Frontera y Las Tablas, el precio asciende a 0.93 centavos; Volcán a Puerto Armuelles, $0.94 y Changuinola, $0.96.

Los nuevos precios, que reflejan una baja en la gasolina y una pequeña alza en el diésel. Estos empezarán a regir a partir de este viernes 3 de octubre hasta el próximo viernes 17 de octubre a las 5:59 a.m.