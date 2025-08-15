Premian a ganadores del Concurso Nacional de Cuentos ‘Festicrec 2025‘

El evento contó con la presencia de miembros de la comunidad educativa de las 16 regiones escolares.

Ciudad de Panamá/La alegría, la creatividad y la pasión por la educación se hicieron sentir en la premiación del Concurso Nacional de Cuentos FESTICREC 2025, celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro.

El Ministerio de Educación (Meduca) entregó reconocimientos a los 28 cuentos ganadores de las ocho categorías del certamen, que contó con la participación de más de 22 mil estudiantes, adolescentes y padres de familia de las 16 regiones educativas del país.

“El concurso es un vehículo para transmitir valores, emociones y experiencias, así como para desarrollar habilidades lingüísticas y narrativas que enriquecen la comunicación y la expresión personal” destacó Érida Morales, coordinadora nacional de la Red de Docentes de Español.

Ganadores por categoría:

Jardín de infancia y primer grado:

El conejo sabio y el bosque de los valores — Seudónimo: La Niña Encantada — Autora: Karen Jaén — Asesoría: Margarita Espino — Centro Básico General Jaime A. Alba, provincia de Los Santos.

Segundo y tercer grado:

El poder de la amistad — Seudónimo: Pluma Encantada — Autora: Melanie G. Jiménez — Asesoría: Digna L. de Coronado — Centro Educativo José De Gracia Fernández, provincia de Coclé.

Cuarto, quinto y sexto grado:

El sueño de Javier — Seudónimo: El Estudioso — Autor: William Ortiz — Asesoría: Noriel Bonilla — Centro Educativo Nuevo Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Educación premedia:

El árbol de los deseos — Seudónimo: Ibezai — Autora: Ibelys Sanjur — Asesoría: Delia del Carmen Centeno — Instituto Profesional y Técnico José de los Reyes Vásquez, región educativa de Coclé.

Educación media:

El susurro del pozo — Seudónimo: Danny M — Autora: Orielys Orozco — Asesoría: Luz Elena Cedeño — Academia Bilingüe San Lorenzo, región educativa de Panamá Norte.

Educación premedia de Jóvenes y Adultos:

Las ardillas de la selva — Seudónimo: Melina — Autora: Benilda Rodríguez — Teleeducación Santa Fe, provincia de Veraguas.

Educación media (Jóvenes y Adultos):

El joven que no quiso esperar más — Seudónimo: Joven que no espera — Autor: Federico Vega — Asesoría: Dionisio Góndola — Instituto Profesional y Técnico Nocturno de Colón.

Docentes:

Ruiseñor para el amor — Seudónimo: Gorrioncito — Autora: Briceida Medina — Centro Educativo Jaime Alba, provincia de Los Santos.

Padres de familia:

Heymdall, la babosa guerrera — Seudónimo: Scorpio07 — Autor: Anthony Núñez — Colegio Saint James, provincia de Veraguas.

Una celebración del Día Nacional del Cuento

Los textos fueron escritos el 15 de mayo, en conmemoración del Día Nacional del Cuento. La premiación coincidió con la clausura del congreso Actualización, innovación y compromiso: pilares para una educación integral, que reunió a más de 600 docentes de todo el país.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó que este año se decretó oficialmente el Día del Cuento a nivel nacional, con participación de todas las escuelas.

“Hoy estos niños ganan una experiencia muy bonita; la intimidad que te da la pluma y el papel para escribir tiene mucho mérito”, expresó.

El evento contó con la presencia de miembros de la comunidad educativa de las 16 regiones escolares, quienes asistieron con vestimenta típica de sus zonas y bajo la temática del “sombrero loco”, promoviendo valores, el cuidado del ambiente y el compromiso con la educación.