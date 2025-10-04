Antón se prepara para celebrar el 54º Festival Nacional del Toro Guapo

Entre las expresiones más esperadas por el público se encuentra la tradicional “vaca encutarrada”, una representación popular que nació como una parodia social relacionada con el hurto de ganado, pero que con el tiempo se ha convertido en un símbolo cultural positivo y costumbrista.

Antón, Coclé/El distrito de Antón, en la provincia de Coclé, se alista para recibir a miles de visitantes durante el 54º Festival Nacional del Toro Guapo, que se celebrará del 15 al 20 de octubre de 2025 en el Parque 15 de Enero. Esta tradicional fiesta folclórica, que crece cada año en alcance y participación, busca resaltar la identidad cultural y las costumbres de los antoneros, convirtiéndose en un referente a nivel nacional e internacional.

El profesor Víctor García Sánchez, miembro del comité organizador, destacó que el festival no solo es una vitrina cultural, sino también un evento de integración comunitaria.

“El Festival del Toro Guapo tiene que crecer (...) por la importancia que representa para el distrito, para la provincia de Coclé y para el país. Es un evento familiar que visibiliza a los diez corregimientos del distrito de Antón”, señaló.

Entre las expresiones más esperadas por el público se encuentra la tradicional “vaca encutarrada”, una representación popular que nació como una parodia social relacionada con el hurto de ganado, pero que con el tiempo se ha convertido en un símbolo cultural positivo y costumbrista.

Tradiciones y actividades

La actual reina del festival, Itzel Yvette Bosque Jaramillo, invitó a la población a participar de las actividades, subrayando que el evento reúne a familias, turistas nacionales y extranjeros en torno a la cultura y la tradición.

“Lo que tenemos para ofrecerles es todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestras costumbres, como el manjar blanco, el guacho en totuma, la vaca encutarrada y los concursos de habilidades domésticas. Están todos cordialmente invitados”, expresó la soberana.

Por su parte, la reina infantil Victoria Elizabeth Chirú Rodríguez adelantó que la agenda incluye la coronación infantil el jueves 16, la mojadera en totuma y los juegos de antaño el viernes 17, además del esperado desfile de carretas el domingo 19 de octubre a partir de la 2:00 p.m. Ese mismo fin de semana, en la madrugada del domingo, tendrá lugar el tradicional duelo de los toros a las 6:00 a.m.

Una fiesta que crece cada año

Las festividades también estarán acompañadas de presentaciones folclóricas, concursos y muestras gastronómicas típicas, que buscan mantener vivas las tradiciones del pueblo antonero.

Según los organizadores, se espera la asistencia de cientos de visitantes nacionales y extranjeros, lo que consolida al festival como una de las celebraciones más importantes del folclor panameño.

Con información de Nathali Reyes