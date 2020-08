Cortizo lanza advertencia a funcionarios: 'El que no está alineado que se vaya para su casa'

Fue tajante en señalar que los funcionarios que sigan con ese comportamiento, tendrán que irse para su casa:

"El equipo de nosotros tiene que estar alineado, el que no está alineado que se vaya para su casa y a mí no me gusta hacer mucho ruido, usted se da cuenta perfectamente como el estilo mío no es hacer ruido, los golpes no se anuncian, los golpes se dan", aseguró.

Durante el pasado fin de semana se dieron situaciones con dos funcionarios del Gobierno Nacional, uno de la Autoridad de Aseo quien realizó una fiesta en medio de la cuarentena y otro del Miviot quien en una nota de voz amenazó a los funcionarios por no darle "Like" a las redes sociales del Ministro Rogelio Paredes.