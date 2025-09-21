Presidente Mulino inicia agenda en Nueva York para Asamblea de la ONU y reuniones con inversionistas
Nueva York/El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este domingo a Nueva York para participar en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cumplir con una apretada agenda política y económica.
Durante su estadía, el mandatario intervendrá en el Debate General de la Asamblea, sostendrá una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, y asistirá a la sesión del Consejo de Seguridad, por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung. También se coordinan encuentros bilaterales con líderes como la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy, y el príncipe heredero de Kuwait.
En el plano económico, Mulino se reunirá con ejecutivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank y ExxonMobil. Además, participará en el “Panama Day”, un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y recibirá formalmente la invitación al Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza. También será invitado a la Bolsa de Valores de Nueva York y sostendrá un encuentro con el Consejo de las Américas, organismo empresarial que promueve inversiones en la región.
La comitiva presidencial está integrada por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Fernando Boyd (Salud) y Juan Carlos Navarro (Ambiente), quienes acompañarán al jefe de Estado en su agenda diplomática y de promoción internacional.
Con esta visita, el Gobierno busca fortalecer las relaciones multilaterales y atraer nuevas inversiones que contribuyan al desarrollo económico de Panamá, además de proyectar la posición del país en foros internacionales de alto nivel.