Presidente Mulino se reúne con jefes de bancada de la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/Los jefes de las diferentes bancadas y la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, se reunieron este martes 20 de mayo con el presidente de la República José Raúl Mulino.

La jefa de la bancada Vamos, Jeanine Prado, a la salida de la reunión dijo que conversaron de varios temas y se puso de manifiesto por parte de los diputados la necesidad de extender el diálogo y llegar a un consenso con la población por la crisis producto de cierres y huelgas en rechazo a la Ley 462.

La diputada también dijo que se les puso en conocimiento de la situación en Changuinola, donde están en riesgo más de 4,900 puestos del sector bananero. En este punto intervinieron la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y el ministro de Comercio, Julio Moltó.

Prado dijo que se estará viendo probablemente parte del primer paso que se quiere dar para solucionar la situación en Bocas del Toro, a través de, posiblemente, un llamado en las sesiones extraordinarias en la Asamblea.

Los diputados manifestaron la preocupación por lo que ocurre en diferentes provincias con respecto a la Ley 462. Prado dijo que solicitaron la apertura al diálogo; sin embargo, les dijeron que se haría la evaluación pertinente.

Prado confirmó que no se especificó la agenda o el motivo del encuentro; no obstante, explicó que sería en la Presidencia de la República, a las 10:00 a.m.

De acuerdo con la diputada independiente, como jefa de su bancada, solicitará al presidente que se abra un proceso para encaminar las soluciones con respecto a la Ley 462 de la CSS y espera que el mandatario pueda dar las luces para saber si se llamará a sesiones extraordinarias para atender este problema social o si le tocará a los diputados abordar la situación a partir del 2 de julio, cuando se instale la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.

Más temprano, la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, también dijo que el presidente Mulino debe llamar a diálogo para resolver la crisis generada por la Ley 462.