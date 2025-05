Presidente Mulino se reunirá con los jefes de bancada de la Asamblea, confirma la diputada Janine Prado

Ciudad de Panamá/La jefa de la bancada independiente Vamos, Janine Prado, confirmó a TVN Noticias que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha convocado una reunión con todos los jefes de bancada de la Asamblea Nacional este martes 20 de mayo.

Prado confirmó que no se especificó la agenda o el motivo del encuentro; no obstante, explicó que será en la Presidencia de la República, a las 10:00 a.m.

De acuerdo con la diputada independiente, como jefa de su bancada, solicitará al presidente que se abra ese proceso para encaminar las soluciones con respecto a la Ley 462 de la CSS y espera que el mandatario pueda dar las luces para saber si se llamará a sesiones extraordinarias para atender este problema social o si le tocará a los diputados abordar la situación a partir del 2 de julio, cuando se instale la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.

Por su parte, Alexandra Brenes recordó que tanto Prado como su persona votaron en contra de la Ley 462, ya que al realizar los análisis técnicas pudieron confirmar que las pensiones que se otorgarán son insuficientes en el "artículo de capitalización individual de cuentas".

Brenes resaltó que en este momento las sesiones extraordinarias para nombramientos de funcionarios designados no son lo importante para la población, sino atender las quejas sociales que se escuchan a nivel nacional.

"Lo que el país hoy pide no son las designaciones, el país quiere que se convoque sesiones extraordinarias para hablar del tema Caja de Seguro Social", subrayó Brenes.

¿Quiénes son los jefes de bancada?

Bancada independiente Vamos: Janine Prado (Veraguas, 9-1).

Realizando Metas: Alaín Cedeño (Panamá, 8-6).

Partido Revolucionario Democrático: Javier Sucre (Panamá, 8-4).

Cambio Democrático: Yesica Romero (Bocas del Toro, 1-1).

Partido Panameñista: Jorge Herrera (Coclé 2-4).

Bancada Mixta Democrática: Eliécer Castrellón (Chiriquí, 4-6).

Movimiento Otro Camino: (Grace Hernández, 8-4).

Con información de Meredith Serracín.