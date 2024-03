Condiciones inestables generarán aguaceros con descargas eléctricas en algunos sectores del país

Panamá/La llegada del invierno se aproxima, es por ello que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ya mantiene registros de lluvias en diferentes partes del país, algunas con actividad eléctrica.

Para este martes 26 de marzo, Emanuel Velásquez, meteorólogo del Imhpa, informó que las condiciones atmosféricas se encuentran inestables, sin embargo, esto se debe a la transición de la temporada seca a la temporada lluviosa.

En ese sentido, detalló que en horas de la mañana, debido al fortalecimiento de los sistemas de baja presión, se espera condiciones lluviosas con descargas eléctricas en el sur de Veraguas y en el golfo de Chiriquí, mientras, en la comarca Emberá se esperan algunas condiciones nubosas que podrían generar lluvias aisladas. En el resto del país, se prevén condiciones secas sin mayor actividad significativa.

Sin embargo, para horas de la tarde, debido al calentamiento diurno y la incursión de gran cantidad de aire húmedo, se estarán generando una cobertura nubosa en todo el territorio nacional. Por ende, Velásquez aseguró que se podrían generar aguaceros con descargas eléctricas en la región comprendida entre parte de la provincia de Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.

Las temperaturas mínimas oscilan entre los 22º C hasta los 26ºC, en la cordillera Central entre los 17º a 21º C, en tanto, las temperaturas máximas irán desde los 31º hasta los 36º C, y la sensación térmica estará elevada llegando hasta los 43ºC.

Los índices de radiación serán desde altos a extremos en casi todo el país, debido a la poca cobertura nubosa en horas de la mañana.