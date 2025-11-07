Prevén aumento vehicular hacia el interior por celebraciones del 10 de noviembre

Para este sábado se tiene previsto aplicar una inversión de carriles desde El Nazareno, en La Chorrera.

Ciudad de Panamá/En la provincia de Panamá Oeste no se registró un aumento significativo en el movimiento vehicular hacia el interior del país durante el día, pese a las festividades por el 10 de noviembre. Sin embargo, la Dirección de Operaciones del Tránsito (DOT) advirtió que en las próximas horas podría incrementarse la cantidad de vehículos que se desplacen hacia las provincias centrales.

Durante el fin de semana pasado se contabilizaron más de 100 mil vehículos movilizándose hacia el interior, y las autoridades esperan que para este fin de semana la cifra sea similar, especialmente hacia La Villa de Los Santos, donde se desarrollarán los actos del Primer Grito de Independencia.

El comisionado Ariel Caballero, jefe de Operaciones del Tránsito, informó que ya se encuentran preparados para ejecutar medidas de control y orden vial.

“Desde la avenida de los Mártires hasta Howard, y de Burunga hasta Hato Montaña, mañana temprano vamos a desplegar efectivos en todo el país para monitorear la movilidad vehicular hacia el interior. Dependiendo del flujo, se implementarán inversiones de carriles desde El Nazareno hasta Capira”, detalló el comisionado.

Según la DOT, para este sábado se tiene previsto aplicar una inversión de carriles desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Capira, aunque su implementación dependerá del volumen de vehículos en tránsito.

Así mismo, el 10 de noviembre se contempla realizar operativos de inversión de carriles en Chame, Capira y San Carlos, esta vez en dirección hacia la ciudad capital, con el fin de facilitar el retorno seguro de los conductores.

