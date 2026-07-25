58 productores se incorporan a 'Mi Primer Empleo Agro' ofreciendo más de 100 vacantes en Los Santos y Veraguas

De acuerdo con la entidad, el programa busca vincular a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral con productores y empresas del sector agropecuario mediante la oferta de plazas de trabajo.

Un total de 58 productores agropecuarios de la provincia de Los Santos se inscribieron en el programa Mi Primer Empleo Agro, ofreciendo 113 vacantes dirigidas a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

En el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, 19 jóvenes formalizaron su inscripción en el programa, mientras que fincas y empresas agropecuarias registraron 25 plazas para su incorporación al mercado laboral.

Las jornadas de promoción del programa se realizaron en la comunidad de El Carate, distrito de Las Tablas, así como en las comunidades de Arena y Quebro, en el distrito de Mariato.

Durante los encuentros, funcionarios del Mitradel, encabezados por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, presentaron a productores y jóvenes los requisitos y el funcionamiento de Mi Primer Empleo Agro, iniciativa que forma parte del plan Panamá Pa' Ti.

De acuerdo con la entidad, el programa busca vincular a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral con productores y empresas del sector agropecuario mediante la oferta de plazas de trabajo.

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