Productores de Chiriquí garantizan suficiente abastecimiento de legumbres para fin de año

Tanto las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) como los productores de la provincia de Chiriquí aseguraron que existe suficiente producción de rubros como papa, cebolla, zanahoria y otras legumbres para abastecer los mercados nacionales durante las últimas semanas de 2025.

De acuerdo con los productores, la oferta actual permitirá cubrir la demanda propia de la temporada sin que esto represente un incremento en los precios para los consumidores. Señalaron que, a diferencia de años anteriores, no se espera escasez significativa ni variaciones abruptas en los costos.

“Nosotros vemos que ahorita no es un escenario como el que vimos el año pasado, cuando se escaseó de una manera abismal. Los precios se pusieron de una manera exorbitante y eso no se va a volver a repetir”, expresó Lorenzo Jiménez, productor en Tierras Altas.

Las declaraciones se dieron durante una reunión de la Cadena de Frío, en la que tanto productores como autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar las acciones contra el contrabando de legumbres.

El objetivo es garantizar un mercado estable durante esta temporada, proteger la producción nacional y evitar distorsiones en los precios.

Con información de Demetrio Ábrego