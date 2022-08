Productores piden que dejen circular a vehículos de carga agrícola

El anuncio de nuevos cierres de calle por parte de los grupos manifestantes tiene en alerta al sector productivo de la provincia de Chiriquí, que ya se vieron altamente afectados durante las protestas pasadas con las pérdidas de cosechas y el impacto económico.

El alcalde y también productor de Tierras Altas, Javier Pittí, dijo que en un principio apoyaban las protestas, pero en el momento en que se prohíbe el paso de los carros de carga agrícola se produjo un desastre para todo el sector y la provincia de Chiriquí, que es el granero del país, asegurando que se dieron pérdidas por arriba de 20 millones de dólares.

Señaló que estas medidas dejaron una sobreproducción en Tierras Altas, la cadena de frío y en el resto del país, por lo que solicita que se permita la circulación de los carros de carga agrícola.

Indicó que las cosechas de fin de año también se ven amenazadas, ya que, para asegurarlas las tierras deben estar llenas, pero hay 30% que no se han podido cosechar debido a que la venta no es segura, los productos están muy baratos en Tierra Altas, pero esto no se ve reflejado en el precio al consumidor.

“El productor de Tierras Altas tuvo un costo de producción muy alto por el costo de fertilizantes y abonos que subieron desde hace mucho tiempo, pero con la saturación de producto el precio ha bajado, así que a nivel nacional debe ser una cadena”, aseveró.

Pittí también destacó que productos importados como la papa no deben ingresar a Merca Panamá, porque se afecta al productor nacional. Aprovechó para hacer un llamado a la población a consumir los productos nacionales para apoyar al productor y a los trabajadores de la tierra.

Reiteró que los precios no deben estar tan altos, ya que, la libra de lechuga en Tierras altas está entre 0.15 y 0.20 centavos, pero en el mercado está arriba de un B/.1.00.

Agregó que hay productos como la papa, la lechuga y el brócoli que se están perdiendo.

Recomendó a las personas que quieran revender productos que se acerquen a las cadenas de frío y soliciten los contactos de los productores de Tierras Altas, que nadie se va a negar a vender y los precios están más bajos.