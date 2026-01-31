Programa Ideathon y Hackathon impulsará soluciones tecnológicas para el agro en Chiriquí

La iniciativa busca conectar a productores, empresas agrícolas y talento tecnológico mediante un enfoque multidisciplinario, con el objetivo de transformar problemáticas del campo en soluciones tecnológicas escalables.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el propósito de impulsar soluciones innovadoras para los desafíos del sector agropecuario, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) desarrollan el programa piloto Ideathon y Hackathon IHCAVA, dirigido a fortalecer la cadena de valor agroindustrial en la provincia de Chiriquí.

La iniciativa busca conectar a productores, empresas agrícolas y talento tecnológico mediante un enfoque multidisciplinario, con el objetivo de transformar problemáticas del campo en soluciones tecnológicas escalables.

El programa cuenta con asesoría de la Organización para la Innovación y Cultura de Negocio (INNOBUC) y la participación de mentores especializados que acompañarán a los equipos durante el proceso de ideación y desarrollo de propuestas. El jefe del Equipo de Cooperación de JICA en Panamá, Fumiya Naito, destacó que el proyecto permite articular al sector público, académico y privado para generar soluciones aplicadas al agro, además de promover el desarrollo de capacidades locales y la participación del talento joven.

Por su parte, la directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, Gladys Bernett, explicó que la iniciativa fortalece el ecosistema nacional de innovación al integrar el sector productivo, la academia, el emprendimiento y el talento tecnológico para atender desafíos reales del país.

Metodología enfocada en tecnología aplicada

El programa incorporará el uso de Inteligencia Artificial, Agrotech y trazabilidad digital para diseñar soluciones enfocadas en mejorar los procesos productivos del sector agroindustrial.

La estrategia se desarrollará en dos fases principales:

Ideathon: diagnóstico y generación de propuestas

Esta etapa se realizó los días 27 y 28 de enero de 2026 y estuvo enfocada en la identificación de retos críticos del sector agropecuario.

Durante esta fase, equipos multidisciplinarios trabajaron en la construcción de propuestas que buscan ser viables, escalables y adaptadas a las condiciones reales de producción, almacenamiento, transporte y comercialización.

Hackathon: desarrollo de prototipos tecnológicos

La segunda fase se realizará los días 25 y 26 de febrero de 2026, en la que las mejores ideas surgidas del Ideathon serán transformadas en soluciones técnicas.

Durante esta etapa se elaborarán prototipos funcionales y Productos Mínimos Viables (PMV), mediante el desarrollo de software, hardware, programación, diseño de interfaces y validación técnica.

Las instituciones organizadoras prevén que el programa permita crear soluciones tecnológicas que respondan a necesidades reales de los productores chiricanos, contribuyendo a la modernización del sector agropecuario.