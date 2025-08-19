Propuesta de incremento en dietas genera críticas entre diputados de la Comisión de Presupuesto

Este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentará ante dicha comisión el proyecto del presupuesto general del Estado.

ciudad de panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, presentó un anteproyecto de ley el mismo día en que se instaló la Comisión de Asuntos Municipales. Dicho anteproyecto propone aumentar las dietas de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad de Descentralización, lo que ya ha generado reacciones entre los diputados.

La diputada Yanine Prado manifestó que, aunque cree en la descentralización, no apoyará ese artículo en particular, ya que considera que no es el momento adecuado para incrementar dietas.

“Estamos en una etapa en la que todos debemos actuar con austeridad. Creo que deberían contemplarse recortes importantes, no fomentar aumentos en dietas, especialmente en una institución que ni siquiera está directamente vinculada con el proceso de descentralización”, expresó.

Respecto al aumento de fondos para los municipios, Prado señaló que, si se realiza de manera adecuada, sería oportuno, ya que los representantes y alcaldes están más cerca de la ciudadanía y pueden ofrecer respuestas más inmediatas.

“Obviamente, con controles, con verdadera participación ciudadana y con auténtica transparencia”, puntualizó.

Por su parte, Ronald De Gracia, también miembro de la Comisión de Presupuesto, coincidió en que no es el momento para discutir aumentos. Afirmó que cree firmemente en los gobiernos locales y que debe existir equidad, ya que hay corregimientos que prácticamente no reciben ningún tipo de ayuda.

“Siento que este no es el momento adecuado para hablar de dietas. No soy quien para decidir por otros, pero somos 71 personas aquí que podemos definirlo en su momento. En lo personal, el problema no es el aumento, sino el momento en que se plantea”, declaró.

Ambos diputados, miembros de la Comisión de Presupuesto, coinciden en que no es oportuno aprobar aumentos en las dietas.

Este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentará ante dicha comisión el proyecto del presupuesto general del Estado.

Información de Meredith Serracín