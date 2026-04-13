Arroceros de Coclé advierten posible aumento de $0.15 centésimos por libra

Esta advertencia se da por el alza del combustible que está impactando producción de arroz.

Coclé/Productores de arroz en la provincia de Coclé advirtieron sobre la posibilidad de un aumento de aproximadamente $0.15 centésimos por libra del grano, en medio del incremento en los costos de producción y el alza del combustible.

Los arroceros señalaron que la situación económica del sector se ha vuelto insostenible y solicitaron la apertura de una negociación con el gobierno nacional, aunque aseguran que hasta el momento no han tenido acercamientos.

Alfredo Bethancourt, productor de arroz, expresó que “yo lo que le pido a la población es que entienda a los productores, que ya no podemos con la carga tan alta que estamos sosteniendo durante años. Y nosotros, lo que sí también el productor debe hacer es mejorar, ser más eficiente”.

Otro productor indicó que “los costos han aumentado desde el momento en que aumentó el combustible. Ya no hay insumos que nosotros utilizamos en los cultivos baratos, porque todos suben”, en referencia al impacto directo que ha tenido el encarecimiento de insumos en la actividad agrícola.

Además, los productores manifestaron preocupación debido a que las autoridades agropecuarias no han anunciado un costo de referencia para la compra del arroz por quintales, lo que genera incertidumbre en el sector.

Los arroceros sostienen que esta decisión corresponde al gobierno nacional y recalcaron que continúan las gestiones con el objetivo de evitar afectaciones tanto a los productores como a los consumidores.

Con información de Nathali Reyes.