Chiriquí: Instalarán cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de Bugaba

En esta primera etapa, la inversión asciende a $100 mil e incluye la instalación de cámaras en cinco corregimientos.

Bugaba, Chiriquí/El distrito de Bugaba comenzó la ejecución de un programa de instalación de cámaras de videovigilancia que busca fortalecer la seguridad en zonas comerciales, áreas céntricas y rutas clave hacia otros distritos y el sector fronterizo.

El proyecto se desarrolla en dos fases e incluye no solo el área comercial y central de Concepción, sino también puntos estratégicos en la ruta hacia distritos como Alanje, Boquerón y el sector fronterizo de Paso Canoas, considerados de alto tránsito vehicular y comercial.

El alcalde de Bugaba, Rafael Quintero, explicó que la iniciativa surgió a partir de consultas ciudadanas en las que la población manifestó la necesidad de contar con un sistema de monitoreo que contribuya a disminuir los delitos y reforzar la seguridad.

Indicó que la mayoría de los fondos provienen del programa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dentro del esquema de descentralización, recursos destinados a proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de los habitantes.

De acuerdo con lo informado, el sistema será monitoreado por el Municipio en coordinación con el Centro de Operaciones de la Policía Nacional, lo que permitirá una vigilancia más articulada y una respuesta más rápida ante cualquier incidente.

Quintero detalló que la idea es mantener conectados puntos estratégicos como David, Bugaba, Barú y Boquerón, además de otras áreas que fueron orientadas por la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad como prioritarias dentro del plan.

En esta primera etapa, la inversión asciende a $100 mil e incluye la instalación de cámaras en cinco corregimientos: Solano, La Concepción, Santa Marta, La Estrella y la entrada de Santa Rosa. La meta es extender progresivamente el sistema a los 13 corregimientos del distrito.

Con esta medida, las autoridades buscan responder a la demanda ciudadana de mayor vigilancia y reforzar la prevención del delito en una zona clave de la provincia, donde el movimiento comercial y fronterizo exige mayores controles y monitoreo permanente.

Con información de Demetrio Ábrego.