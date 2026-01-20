Colón recibe por primera vez al crucero 'Brilliant Lady' de Virgin Voyages

La moderna embarcación arribó al Home Port – Terminal 2 con 1.668 pasajeros y 1.146 tripulantes, marcando su debut en el Caribe panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/La provincia de Colón recibió por primera vez al crucero "Brilliant Lady", de la línea Virgin Voyages, un hito para el turismo marítimo panameño, informó este martes la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La moderna embarcación arribó al Home Port – Terminal 2 con 1.668 pasajeros y 1.146 tripulantes, marcando su debut en el Caribe panameño. Procedente de Puerto Limón, Costa Rica, el buque continuó su travesía hacia Cartagena, Colombia, como parte de un itinerario regional que también incluye Miami, Costa Maya y Oranjestad (Aruba).

El Brilliant Lady, en operaciones desde agosto de 2025, destaca por sus 16 cubiertas, 1.408 cabinas y 277.20 metros de eslora, consolidándose como una de las naves más modernas que tocan puertos panameños.

Temporada de cruceros en cifras

La temporada de cruceros en Panamá inició en octubre de 2025 y se extenderá hasta abril de 2026, con más de 240 arribos previstos. Las principales terminales estarán ubicadas en las ciudades de Panamá y Colón.

Más de 75 operaciones de puerto base

Cerca de 170 operaciones de puerto de escala

Proyección de 324,000 pasajeros en puerto de escala

Más de 145,000 pasajeros en puerto base, cifra que podría duplicarse al considerar embarques y desembarques

Como antecedente, durante la temporada 2023–2024 Panamá recibió 189 cruceros, de los cuales 128 arribaron al litoral Atlántico y 61 al Pacífico, reflejando un crecimiento sostenido del segmento.