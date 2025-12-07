Fiestas de fin de año: Bomberos exhortan a conductores y peatones a extremar precauciones

Durante estas festividades, el tránsito aumenta significativamente y la imprudencia, tanto de peatones como de conductores, puede ocasionar incidentes que pongan en peligro vidas humanas.

Santiago, Veraguas/Diciembre es un mes de alta movilidad a nivel nacional debido a celebraciones y actividades especiales, lo que incrementa el riesgo de accidentes en calles y avenidas. Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos en la provincia de Veraguas hizo un llamado a conductores y peatones para reforzar las medidas de prevención vial.

Personal de la entidad advirtió que, en muchas ocasiones, los peatones cruzan la vía sin verificar la visibilidad y atención del conductor, lo que aumenta el riesgo de atropellos. Aconsejaron a los peatones "mirar la cara del conductor antes de cruzar. Si está distraído, aunque venga despacio, lo va a atropellar”, señaló.

El Cuerpo de Bomberos informó que mantienen todo el sistema operativo activo para atender posibles emergencias durante la temporada, pero destacaron que la prevención ciudadana es esencial.

Con información de Ney Castillo