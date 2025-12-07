Familia penonomeña reúne a cientos de vecinos para mantener viva la tradición navideña

De acuerdo con sus organizadores, este año participaron alrededor de 400 personas, entre niños y adultos, quienes llegaron para disfrutar de actividades, música y sorpresas.

Penonomé, Coclé/Cada diciembre, la calle Nicanor Rosas, en el corazón del distrito de Penonomé, se llena de música, sonrisas y espíritu navideño. Desde hace tres años, una familia abre las puertas de su hogar para compartir con su comunidad una celebración que, más que luces y adornos, se sustenta en valores de unión y solidaridad.

De acuerdo con sus organizadores, este año participaron alrededor de 400 personas, entre niños y adultos, quienes llegaron para disfrutar de actividades, música y sorpresas.

Te podría interesar: Comunidad de El Cocal inaugura árbol navideño artesanal elaborado con bambú y cáscara de coco

“Cerca de 400 personas felizmente hemos atendido, entre niños, adultos y amigos que llegaron a mi humilde casa. Agradezco nuevamente a todos los que participaron en esta convivencia”, expresó uno de los miembros de la familia anfitriona.

Bandas musicales, personajes animados y villancicos interpretados por niños fueron parte del ambiente festivo que alegró la velada. La celebración, que se ha convertido en tradición, surge del deseo de promover el encuentro familiar y reforzar la convivencia comunitaria.

Los más pequeños fueron los que más disfrutaron el evento. La familia Tuñón impulsa este proyecto comunitario que cada año recauda fondos para ofrecer un espectáculo navideño a los residentes del barrio. Además, vecinos se suman voluntariamente aportando en la cocina, animación y música, convirtiendo esta tradición en un símbolo local del espíritu navideño.

Con información de Nathali Reyes