Comunidad de El Cocal inaugura árbol navideño artesanal elaborado con bambú y cáscara de coco

La inauguración de esta obra está programada para este sábado 6 de diciembre, a partir de las 6:30 p.m., en el rancho comunitario. Cada diciembre, adultos mayores, jóvenes, niños y familias completas se unen en Coclé para confeccionar un árbol único, empleando elementos que les brinda la naturaleza.

Penonomé, Coclé/La comunidad de El Cocal, en el corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé, vuelve a destacar este año con la creación de su tradicional árbol navideño elaborado con materiales naturales.

La inauguración de esta obra está programada para este sábado 6 de diciembre, a partir de las 6:30 p.m., en el rancho comunitario. Cada diciembre, adultos mayores, jóvenes, niños y familias completas se unen en Coclé para confeccionar un árbol único, empleando elementos que les brinda la naturaleza.

Te podría interesar: Incrementan pasajeros rumbo a Chiriquí, Changuinola y Bocas del Toro por fin de semana largo

En esta ocasión, los adornos fueron elaborados con cáscara de coco, mientras que la estructura principal fue construida con bambú. "Es un trabajo que hemos iniciado desde hace un mes, donde se ha venido trabajando cada tarde varias horas para lograr construir esto que ustedes ven aquí. Queremos presentarle un árbol que lleva aproximadamente siete metros y algo más con su estrella, para que el público lo disfrute”, expresó Rafael Candelaria, uno de los organizadores, destacando que productores locales donaron el material de bambú para hacer posible la iniciativa.

Esta tradición, que surgió como un gesto sencillo, se ha transformado en un motivo de orgullo para la comunidad, reforzando el sentido de unión y demostrando que la Navidad también se celebra con creatividad, conciencia ambiental y trabajo en equipo.

Durante la inauguración se anticipan sorpresas para los niños y las familias que asistan a esta actividad que, año tras año, fortalece la identidad cultural de El Cocal.

Con información de Nathali Reyes