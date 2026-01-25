Cultura, memoria y libertad: inicia en Colón la temporada congo

El Tempe de Soto , que significa “tiempo de nosotros”, es una expresión cultural que rememora la historia de resistencia de los ancestros africanos, transmitida de generación en generación.

Colón, Colón/La izada de la bandera Congo volvió a convertirse en un acto cargado de simbolismo, reafirmando el orgullo, la lucha y la libertad que distinguen a la cultura Congo, una tradición reconocida a nivel nacional e internacional. Este acto marca el inicio del Tempe de Soto, una manifestación ancestral que representa la antesala de los carnavales y el comienzo formal de la temporada Congo en la provincia de Colón.

El Tempe de Soto, que significa “tiempo de nosotros”, es una expresión cultural que rememora la historia de resistencia de los ancestros africanos, transmitida de generación en generación. Para la reina Congo de la agrupación Nengre Congo de Colón, esta tradición representa la esencia misma del pueblo colonense. “Para nosotros esa cultura es nuestra raíz, costumbre y tradición”, expresó, al recordar que los negros fueron esclavizados durante años.

La reina explicó que el Tempe de Soto tiene un profundo significado histórico y emocional. “El tiempo de Soto para nosotros significa el día que se nos otorgó para hacer ese desahogo de todas las tristezas, de todo lo que se hacía con nosotros (…)”, señaló.

Esta celebración simbólica representa un acto de resistencia, memoria y afirmación cultural, y marca el inicio de la temporada congo, que comenzó el 20 de enero y se extiende hasta el Miércoles de Ceniza. Durante este periodo, las comunidades colonenses se llenan de música, danza, rituales y representaciones que celebran la libertad y la rica herencia cultural de ancestros provenientes de África.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, destacó que uno de los objetivos principales es visibilizar estas expresiones culturales dentro y fuera de Colón. “Lo que se busca es que se expongan en Colón y en otras provincias culturas que muchas veces se desconocen”, afirmó. Además, exhortó a los panameños a acercarse a esta tradición: “Exhorto a todos los panameños a que investiguen lo que es el Tempe de Soto y que vivan la cultura Congo”.

Benedetti aseguró que el Ministerio de Cultura mantiene presencia constante en estas actividades y trabaja para llevar conocimiento sobre las diversas expresiones culturales del país, adelantando que ya existe una agenda definida de las festividades en la provincia de Colón.

Por su parte, el docente Ernesto Polanco subrayó la importancia del Tempe de Soto como inicio de la temporada congo. “Nos llena de alegría gestionar turismo desde la identidad, como lo es la cultura congo”, expresó, al tiempo que destacó “lo fundamental de que nuestros jóvenes sean los responsables de defender ese concepto de identidad”.

La izada de la bandera Congo se realiza en diversas comunidades de las costas de Colón, con el propósito de transferir conocimiento y fortalecer la identidad cultural en las nuevas generaciones, asegurando la preservación de esta tradición ancestral que sigue viva en el corazón del pueblo colonense.

Con información de Néstor Delgado.