Aprueban plan ambiental que se encargará de proteger la cuenca del rio Santa Bárbara en Darién

Se busca la aprobación del POAT para enfrentar la deforestación y la mejora del agua

Santa Fe, provincia de Darién/El Comité de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Bárbara dio a conocer que se aprobó el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial (POAT); este plan es esencial para la gestión del agua y los recursos naturales en la provincia de Darién.

La reunión se realizó en el Centro Pastoral Real de Vida, en la comunidad de Santa Fe, en donde contó con la participación de autoridades del Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), debido a que contó con la participación de representantes comunitarios y juntas de acuerdos rurales. Esta convocatoria fue liderada por Mileika González, directora regional del Ministerio de Ambiente y presidenta de los Comités de Cuencas Hidrográficas en Darién.

Te puede interesar: Más de 200 aves y mamíferos han sido rescatados en Panamá y atendidos en la clínica de MiAmbiente

El POAT busca garantizar la calidad y disponibilidad del agua, para promover la producción sostenible, para así encargarse de fortalecer la gobernanza ambiental en un territorio de 2,502 km². Durante este encuentro se aprobó el Plan de Instalaciones del Centro Pastoral Red de Vida.

Según el diagnóstico ambiental, los principales desafíos de la cuenca incluyen la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la falta de infraestructuras básicas y la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos como inundaciones y sequías.

MIAMBIENTE espera que para el 2030, la cuenca sea resiliente, productiva y ambientalmente equilibrada, garantizando agua segura y bienestar para las comunidades.

Puedes leer: Panamá será sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027