Miles de devotos acompañan la procesión de Santa Librada en Las Tablas

La tradicional celebración congrega a peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

Devotos acompañan a Santa Librada en su reccorrido por las calles de Las Tablas / Redacción de TVN Noticias

Provincia de Los Santos./Cientos de devotos llegaron este domingo a la ciudad de Las Tablas para participar en la procesión de Santa Librada y rendirle homenaje, en una celebración marcada por la fe, la gratitud y el fortalecimiento de una tradición que ha unido a generaciones.

La imagen religiosa, colocada sobre un anda decorada con rosas rosadas y tonos pastel, recorrerá las principales calles del distrito a partir de las 8:30 p.m., acompañada por familias y peregrinos provenientes de diversas regiones del país.

Durante la jornada, varios feligreses compartieron testimonios sobre los favores recibidos y las promesas que los motivan a participar cada año en las festividades. “Todos los años vengo a caminarle a la patrona Santa Librada, que me ha ayudado mucho en la salud y en mi familia”, expresó uno de los asistentes.

Las celebraciones continuarán este lunes 20 de julio con la misa patronal, que será presidida por monseñor Rafael Valdivieso.

Con información de Nathali Reyes.

Noticias relacionadas

Afinan preparativos para la celebración del día de Santa Librada en Las Tablas Minsa reforzará atención médica durante las festividades de Santa Librada en Las Tablas

Temas relacionados

Patronales Santa Librada Santa Librada Religión Los Santos
Si te lo perdiste
Lo último
stats