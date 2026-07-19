Miles de devotos acompañan la procesión de Santa Librada en Las Tablas

Provincia de Los Santos./Cientos de devotos llegaron este domingo a la ciudad de Las Tablas para participar en la procesión de Santa Librada y rendirle homenaje, en una celebración marcada por la fe, la gratitud y el fortalecimiento de una tradición que ha unido a generaciones.

La imagen religiosa, colocada sobre un anda decorada con rosas rosadas y tonos pastel, recorrerá las principales calles del distrito a partir de las 8:30 p.m., acompañada por familias y peregrinos provenientes de diversas regiones del país.

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Durante la jornada, varios feligreses compartieron testimonios sobre los favores recibidos y las promesas que los motivan a participar cada año en las festividades. “Todos los años vengo a caminarle a la patrona Santa Librada, que me ha ayudado mucho en la salud y en mi familia”, expresó uno de los asistentes.

Las celebraciones continuarán este lunes 20 de julio con la misa patronal, que será presidida por monseñor Rafael Valdivieso.

Con información de Nathali Reyes.