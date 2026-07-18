Afinan preparativos para la celebración del día de Santa Librada en Las Tablas

La misa patronal del 20 de julio será presidida por monseñor Rafael Valdivieso, mientras miles de fieles se preparan para honrar a la patrona de Los Santos.

Provincia de Las Tablas./Las festividades en honor a Santa Librada continúan desarrollándose con normalidad y en un ambiente de devoción en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Para este domingo se espera una gran afluencia de personas que recorrerán las principales calles del distrito para llegar hasta la iglesia dedicada a la patrona.

El párroco de la iglesia Santa Librada, Carlos Rivera, informó que la comunidad religiosa se encuentra en los preparativos finales para garantizar el orden durante las celebraciones.

“Estamos en los últimos detalles de estas festividades en honor a Santa Librada. Van avanzando los arreglos del templo parroquial gracias a los devotos que lo hacen posible”, expresó.

La misa patronal del próximo 20 de julio será presidida por monseñor Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré. Mientras tanto, cientos de fieles continúan llegando al templo para rendir homenaje a la santa.

Entre ellos se encuentra Aida María Cedeño, quien aseguró que durante 30 años colocó las prendas de la imagen y que, aunque actualmente utiliza silla de ruedas, permanece junto a la patrona. “Aquí estoy todo el día mirándola porque es lo más grande para mí”, manifestó.

Con información de Eduardo Javier Vega.