Feria de la Naranja: Afinan detalles para celebración

Se espera la participación de más de 50 productores de cítricos, que comercializarán productos como naranja, mandarina y limón.

Coclé/Churuquita Grande, en el distrito de Penonomé, se prepara para recibir a productores y visitantes en la esperada Feria de la Naranja, un evento que reunirá a emprendedores de distintos puntos del distrito, así como a turistas nacionales y extranjeros.

Se espera la participación de más de 50 productores de cítricos, que comercializarán productos como naranja, mandarina y limón. Además, más de 30 artesanos exhibirán sus creaciones en distintos puntos de la región. La inauguración oficial está programada para este jueves.

Espifanio Flores, productor de naranja, expresó su satisfacción por la buena cosecha: “Gracias a Dios, la producción está por encima de lo esperado. ¡Hay producción!”, señaló.

Feria de la Naranja en Churuquita Grande, Penonomé. / TVN

Por su parte, Adán Ojo, comerciante, destacó la variedad de plantas que llevará al evento: “Estamos llegando a los terrenos de la feria con plantas bonsái, medicinales, veraneras, corona de Cristo, entre otras”, comentó.

Kalizol Caballero, encargada de las ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, destacó la organización y la asistencia: “Gracias a Dios, la feria está llena. En tiempo récord, el patronato pudo llenar la feria. Tenemos más de 50 productores de cítricos, así que no hay queja; la feria cumple con su nombre y lo lleva bien puesto”, indicó.

El equipo de TVN recorrió el lugar y pudo observar que ya están listos todos los ranchitos, que llaman la atención de los visitantes, quienes aprovechan para tomarse fotos y guardar recuerdos de este evento especial.

Además de los productos agrícolas y artesanales, la feria contará con venta de plantas en la entrada, juegos para los niños y una variada oferta gastronómica, convirtiéndola en un espacio para toda la familia.

Con información de Nathali Reyes.

