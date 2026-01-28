Feria de la Naranja: Afinan detalles para celebración

Se espera la participación de más de 50 productores de cítricos , que comercializarán productos como naranja, mandarina y limón .

Coclé/Churuquita Grande, en el distrito de Penonomé, se prepara para recibir a productores y visitantes en la esperada Feria de la Naranja, un evento que reunirá a emprendedores de distintos puntos del distrito, así como a turistas nacionales y extranjeros.

Se espera la participación de más de 50 productores de cítricos, que comercializarán productos como naranja, mandarina y limón. Además, más de 30 artesanos exhibirán sus creaciones en distintos puntos de la región. La inauguración oficial está programada para este jueves.

Puede leer: Juicio Odebrecht: Perito de la Fiscalía confirma trazabilidad de cuentas usadas para el esquema de blanqueo de capitales

Espifanio Flores, productor de naranja, expresó su satisfacción por la buena cosecha: “Gracias a Dios, la producción está por encima de lo esperado. ¡Hay producción!”, señaló.

Por su parte, Adán Ojo, comerciante, destacó la variedad de plantas que llevará al evento: “Estamos llegando a los terrenos de la feria con plantas bonsái, medicinales, veraneras, corona de Cristo, entre otras”, comentó.

Kalizol Caballero, encargada de las ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, destacó la organización y la asistencia: “Gracias a Dios, la feria está llena. En tiempo récord, el patronato pudo llenar la feria. Tenemos más de 50 productores de cítricos, así que no hay queja; la feria cumple con su nombre y lo lleva bien puesto”, indicó.

El equipo de TVN recorrió el lugar y pudo observar que ya están listos todos los ranchitos, que llaman la atención de los visitantes, quienes aprovechan para tomarse fotos y guardar recuerdos de este evento especial.

Además de los productos agrícolas y artesanales, la feria contará con venta de plantas en la entrada, juegos para los niños y una variada oferta gastronómica, convirtiéndola en un espacio para toda la familia.

Con información de Nathali Reyes.