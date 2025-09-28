Fiesta de quince años hace realidad el sueño de 29 jóvenes de bajos recursos en Colón

El gabinete psicopedagógico del plantel evaluó la condición económica de cada una de las jóvenes.

Colón, Colón/En la provincia de Colón, 29 estudiantes del Instituto Profesional y Técnico (IPT) Simón Manuel Urbina cumplieron el sueño de celebrar sus 15 años gracias a una fiesta organizada por la dirección del plantel, con el apoyo de docentes, familiares y colaboradores. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio del centro educativo.

La elección de las adolescentes estuvo a cargo del gabinete psicopedagógico, que evaluó la situación social de cada una de ellas, y tras finalizar el informe, se detalló que la mayoría de estas jóvenes no habían tenido la oportunidad de celebrar este momento debido a sus condiciones socioeconómicas.

La directora del plantel no dudó en expresar su emoción por lo que significó este momento para las adolescentes y sus familias.

"Me siento muy agradecida con Dios, con mi equipo, con las personas que en algún momento también donaron y se hicieron presentes para que este acto se hiciera realidad”, expresó.

Durante la actividad, las estudiantes compartieron su alegría de poder compartir junto a sus seres queridos y compañeras. Una de ellas fue Taysha Nurse, alumna de tercer año, quien dijo sentirse “alegre y orgullosa”, mientras que Rosmery Morales manifestó que su “corazón está contento” y agradeció a la directora y a los docentes por el esfuerzo realizado.

Uno de los padres de las estudiantes señaló que la celebración fue una experiencia gratificante que permitió a las jóvenes vivir un momento que de otra forma no habrían tenido.

Esta es la primera vez que se organiza una fiesta de quince años en el IPT Simón Manuel Urbina, y la dirección adelantó que espera repetir la actividad en los próximos años.

Información de Néstor Delgado