Un hombre murió ahogado en el río Cobre, en Veraguas

El Sinaproc hace un llamado a las personas a mantener las medidas necesarias para la prevención ante las lluvias que continúan, ya que los ríos y quebradas están con altos niveles de riesgo, especialmente en el norte de la provincia.

Veraguas, Panamá/Una muerte por ahogamiento ocurrió en la provincia de Veraguas, en las aguas del río Cobre, ubicado en el distrito de Las Palmas, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Este hecho ocurrió cuando, el hombre, junto a su grupo familiar procedente de la provincia de Panamá, se encontraba realizando actividades de pesca. De acuerdo con las autoridades, las condiciones del río se tornaron peligrosas, presuntamente debido al aumento del caudal producto de las lluvias que continúan afectando la región.

Tras recibir el reporte, el personal especializado de búsqueda y rescate del Sinaproc se trasladó al sitio para iniciar las labores correspondientes, ya que luego de varias horas de trabajo, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo de la víctima de forma segura, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Te puede interesar: ¿Qué revelaron las cámaras?: Ocho días sin rastro de Luis Ortega tras ingresar a un sendero en Cerro Azul

Las autoridades señalaron que este es el segundo caso de ahogamiento registrado en la provincia de Veraguas en los últimos días, situación que ha encendido las alertas de seguridad, debido a la inestabilidad climática que se registra en algunas áreas del país.

El personal de Sinaproc reiteró el llamado a la población de no exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo, especialmente al visitar ríos, playas y quebradas durante la temporada lluviosa que, aunque en algunos momentos las condiciones climáticas parecen favorables, pueden presentarse lluvias intensas de manera repentina, provocando crecidas peligrosas.

Por otro lado, Yakzabeth Jimenez, del Sinaproc en Veraguas, advirtió que las lluvias continúan, sobre todo en el área norte de la provincia de Veraguas, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades para proteger su vida y la de sus familiares.

Puedes leer: Activan operativo de búsqueda por adulto mayor desaparecido en Cerro Azul