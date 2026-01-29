Inauguran Expo Bugaba 2026 para mostrar diversos productos agrícolas

Las autoridades nacionales y locales se encargaron de realizar la inauguración del evento de la feria que impulsa la producción agrícola, pecuaria y cafetalera del distrito de Bugaba.

Bugaba, Chiriquí/El subdirector regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Chiriquí, Jeyson Ortega, participó en la inauguración oficial de la Expo Bugaba 2026, acto presidido por la gobernadora de la provincia, Aixa Santamaría, ya que esta actividad se desarrolló en La Concepción, cabecera del distrito de Bugaba, como parte de las tradicionales fiestas patronales de La Candelaria.

Durante la feria, uno de los principales atractivos son las parcelas demostrativas de distintos rubros agrícolas, establecidas por técnicos del MIDA de la agencia de Bugaba, las cuales permiten mostrar prácticas productivas y el rendimiento de los cultivos en la región. A esto se suma la exposición pecuaria, que presenta ganado de alta genética, reflejando el avance y la calidad del sector pecuario chiricano.

Además, se ha captado la atención de visitantes y productores de la Ruta del Café y Cacao, una iniciativa que destaca el valor y el potencial de estos productos emblemáticos de la zona, así como el esfuerzo de los productores por posicionarlos en mercados nacionales e internacionales.

En el acto protocolar estuvo presente el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eliécer Castrellón; la diputada Ariana Coba, el alcalde del distrito de Bugaba, Rafael Quintero, y el presidente del comité organizador de la feria, Mario Martínez, junto a otras autoridades y representantes del sector agropecuario que participaron en este encuentro.

Como parte de la agenda, la Expo Bugaba 2026 contempla el juzgamiento de productos agrícolas, además de un encuentro agropecuario que incluye un ciclo de conferencias técnicas en el edificio de la administración y diversas actividades de campo que van dirigidas a los productores, estudiantes y público en general.

La Expo Bugaba se extenderá hasta el lunes 2 de febrero, consolidándose como un espacio clave para promover el desarrollo agropecuario, fortalecer el intercambio de conocimientos con el fin de resaltar el aporte del sector productivo al crecimiento económico de la provincia de Chiriquí.

