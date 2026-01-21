Incendio de masa vegetal consume 10 hectáreas y provoca densa nube de humo en David

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que se tardaron más de cuatro horas en controlar el fuego donde más de 10 hectáreas fueron afectadas por un incendio en el área de la Riviera de David sur.

David, Chiriquí/Se registró un incendio en el sector de La Riviera, en el corregimiento de David Sur, donde informaron que más de 10 hectáreas de terreno resultaron afectadas por el fuego, lo que generó una densa nube de humo que se extendió por varios puntos de la ciudad.

El informe presentado por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Alcaldía de David, informó que se trabajó durante más de cuatro horas para lograr sofocar las llamas, las cuales representaron un riesgo para las viviendas más cercanas.

El jefe regional del cuerpo de bomberos, José Luis Bandini, indicó que el fuego estuvo a punto de propagarse hacia las zonas residenciales, situación que obligó a intensificar las labores de control y vigilancia en el área afectada, ya que se dio a conocer que pasadas las seis de la tarde, cuando el incendio pudo ser totalmente extinguido y el humo comenzó a disiparse.

Las autoridades informaron que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del incendio, aunque reiteraron el llamado a la población a evitar la quema de basura, una práctica que suele incrementar este tipo de emergencias durante la temporada seca.

Según datos oficiales, para la temporada 2025-2026 ya se han registrado más de 35 incendios de masa vegetal en la provincia de Chiriquí, lo que ha provocado daños significativos al medio ambiente y la fauna silvestre.

Finalmente, los bomberos hicieron un llamado a la población a tomar conciencia ciudadana, ya que estas acciones no solo afectan los ecosistemas, sino que también ponen en riesgo la vida y la seguridad de las comunidades.

