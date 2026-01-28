Realizan trabajos de mantenimiento vial en los sectores de Las Margaritas, en Chepo

El personal del MOP informó que se aplicaron más de 50 toneladas de asfalto caliente en los sectores 1 y 3 con el objetivo de mejorar la transitabilidad de las personas que transitan diariamente por estas vías en el corregimiento de Las Mañanitas.

Chepo, Panamá Este/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección Regional de Panamá Este, continúa desarrollando trabajos de mantenimiento vial en los sectores 1 y 3 del corregimiento de Las Margaritas, en el distrito de Chepo, como parte del programa permanente de conservación de la red vial que se ejecuta en distintos puntos del país.

Durante la jornada de este martes, la cuadrilla del MOP se encargó de aplicar 10 toneladas de asfalto en ambos sectores, como parte de las labores de recuperación de la vía, debido a que estos trabajos incluyeron la renovación de tramos deteriorados, así como la aplicación de parcheo superficial con asfalto caliente, con el objetivo de mejorar la transitabilidad de las personas que transitan por estas vías con el fin de ofrecer condiciones más seguras a los usuarios.

Estas acciones forman parte de un plan de intervención que se ha venido ejecutando de manera progresiva en la zona, ya que el MOP informó que habían colocado más de 40 toneladas de asfalto caliente en diversos puntos de los sectores 1 y 3 de Las Margaritas, lo que ha permitido atender áreas que presentaban un mayor nivel de deterioro debido al uso constante de la vía.

Con la aplicación más reciente, el volumen total de asfalto utilizado en los trabajos de mantenimiento vial asciende aproximadamente a 57 toneladas, reflejando el alcance de las labores que se desarrollan para la recuperación de este tramo y la mejora de la movilidad en el corregimiento.

De acuerdo con el MOP, los trabajos de mantenimiento se han intensificado desde inicios del mes de enero, aprovechando las condiciones climáticas favorables, lo que facilita una ejecución más eficiente de las labores y contribuye a una mayor durabilidad de las reparaciones realizadas.

Por esta razón, el Ministerio de Obras Públicas indicó que estas intervenciones responden al compromiso institucional de mantener vías seguras, funcionales y en condiciones adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal, con el fin de beneficiar directamente a los residentes del distrito de Chepo y a quienes utilizan diariamente estas vías para sus actividades cotidianas.

