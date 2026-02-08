Penonomé da inicio al ambiente carnavalero con fiesta infantil

Penonomé, Coclé/La alegría del carnaval comenzó a sentirse en Penonomé con la celebración de los carnavales infantiles, un evento que sirvió como preámbulo a los carnavales del distrito y que reunió a decenas de niños acompañados de sus padres en una jornada pensada para el disfrute familiar.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente de diversión y color. Los pequeños compartieron con amigos, disfrutaron de juegos, golosinas, inflables y la tradicional mojadera, mientras las familias acompañaban cada momento en un espacio habilitado para el entretenimiento seguro. La celebración incluyó además un show de payasos, que animó tanto a los niños como a los adultos presentes.

Los organizadores destacaron que la actividad se desarrolló en un área amplia y segura, lo que permitió que las familias se sintieran cómodas durante toda la jornada. Como parte del programa, se realizó un desfile con princesas infantiles, seguido de la coronación de las participantes, uno de los momentos más esperados por los asistentes.

El evento también contó con múltiples atracciones como áreas inflables, carros cisterna, pintacaritas, así como la oferta de hamburguesas, pizzas y juegos, lo que contribuyó a que la actividad fuera calificada como un éxito, con una alta participación y un ambiente de satisfacción entre las familias.

Con esta celebración, Penonomé dio inicio al espíritu carnavalero, dejando claro que el distrito se prepara para vivir unos carnavales llenos de alegría, tradición y participación comunitaria, comenzando por los más pequeños.