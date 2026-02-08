Las Mañanitas celebra 24 años entre música, comparsas y carrozas

Los asistentes coincidieron en que la celebración superó expectativas. Para muchos, las comparsas, las carrozas y las carretas fueron los grandes atractivos del desfile.

Panamá/Alegría, música y tradición marcaron la jornada de este domingo en el corregimiento de Las Mañanitas, donde la comunidad celebró su 24.º aniversario con una extensa agenda festiva que se vivió desde temprano y se mantuvo a lo largo del día.

El ambiente fue de fiesta total. En las calles hubo churruqueros, tamboritos y comparsas, acompañados de un desfile que combinó lo cívico y lo típico, al que se sumaron bandas independientes y bandas escolares provenientes de distintas zonas de la ciudad capital, así como delegaciones del este, del norte y de áreas como Taboga y el corregimiento de Pedregal.

Los asistentes coincidieron en que la celebración superó expectativas. Para muchos, las comparsas, las carrozas y las carretas fueron los grandes atractivos del desfile. “Es la primera vez que vengo y soy de Las Mañanitas”, comentó uno de los participantes, mientras otros destacaban el ambiente familiar y la calidad de las bandas independientes.

Las autoridades locales informaron que el desfile contó con 27 carrozas, todas enmarcadas en la conmemoración del aniversario del corregimiento. Durante el recorrido también se rindió reconocimiento a abanderados, entre ellos personas que han contribuido de manera significativa al desarrollo comunitario, como el impulso al centro de salud. Uno de los abanderados expresó sentirse orgulloso de compartir el momento con su gente y su familia, resaltando el valor de pertenecer a la comunidad.

En medio de la celebración, también hubo espacio para mensajes dirigidos a los jóvenes, exhortándolos a alejarse de la delincuencia y a involucrarse en actividades deportivas y recreativas como fútbol y baloncesto, como vías para fortalecer el desarrollo personal y comunitario.

La fiesta continúa en Las Mañanitas. Se espera la presentación del reconocido artista típico Ulpiano Vergara, cerrando una jornada que confirma que el corregimiento vive su aniversario con orgullo, organización y un fuerte sentido de identidad.

Con información de Nicanor Alvarado.