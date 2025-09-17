Policías jubilados protestan para exigir pagos de la prima de antigüedad

Los exfuncionarios se jubilaron durante los años 2016, 2017 y 2018, pero no han recibido los pagos que se les adeuda.

Divisa, Herrera/Un grupo de policías jubilados, con pancartas en mano, realizó una protesta frente al cuartel de tránsito en Divisa.

Luego de laborar el tiempo estimado en la Policía Nacional, se jubilaron durante los años 2016, 2017 y 2018, pero no han recibido los pagos de la prima de antigüedad que exige la ley, según argumentaron este miércoles.

Solicitaron al ministro de Gobierno, Frank Ábrego, que, antes de sustentar el presupuesto 2025 de la institución, sean incluidos porque ya tienen años esperando. Señalaron que el ministro firmó un acuerdo para los pagos, pero no les ha cumplido.

Uno de los voceros se refirió al esfuerzo que brindaron a los ciudadanos en el país: “Le brindamos casi toda nuestra vida, nuestra juventud, en beneficio de la ciudadanía. Dejamos a nuestras familias para brindarle ese servicio a la comunidad”.

Luego de la protesta se encaminaron por las principales vías hacia el área central de Divisa, en las provincias de Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos para dar a conocer su descontento.

Con información de: Eduardo Javier Vega