Realizan el primer simulacro nacional de evaluación agropecuaria en Tonosí

Mas de 200 animales fueron trasladado a una zona más segura por causa de las inundaciones

El equipo de Sinaproc se encarga de supervisar las actividades de simulacro en la zona
El equipo de Sinaproc se encarga de supervisar las actividades de simulacro en la zona / Foto cortesía: Ministerio de Gobierno
23 de octubre 2025 - 16:18

Tonosí, Los Santos/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó en la comunidad de Flores y Cacao, en el distrito de Tonosí, el primer simulacro nacional de evolución agropecuaria, con el objetivo de fortalecer la preparación del sector ante las inundaciones y desbordamientos de los ríos.

Durante el operativo se contó con la participación de las cinco fincas locales en donde movilizaron a más de 200 animales, entre bovinos, caballos, porcinos y aves hacia las zonas seguras, aplicando protocolo de alerta temprana y organización temprana.

Según Malitzie Rivera, subdirectora de Sinaproc, explicó que el objetivo es proteger a los productores, sus trabajadores y animales, evitando así los riesgos innecesarios.

El simulacro contó con el apoyo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac) y el equipo de Sinaproc de Los Santos, liderado por Luis Iván Pérez, además de la colaboración de los productores locales.

Rivera destacó que esta actividad marca el comienzo de una estrategia nacional para incluir a los productores agropecuarios en la gestión del riesgo, asegurando la protección de sus vidas y medios de vida, ya que Sinaproc se compromete a replicar estos ejercicios en otras provincias para fomentar una cultura preventiva en el sector agropecuario panameño.

