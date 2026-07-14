Ríos de Coclé mantienen bajos niveles; MiAmbiente mantiene la vigilancia

La información que se obtenga de los monitoreos de MiAmbiente s ervirá para definir estrategias conjuntas con productores y residentes.

Coclé/Aunque en los últimos días se han registrado lluvias en distintos sectores de la provincia de Coclé, los principales ríos continúan con bajos niveles, una situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades ambientales por el posible impacto del fenómeno de El Niño sobre las fuentes hídricas.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detalló que, si bien algunas zonas han recibido precipitaciones, las altas temperaturas han impedido una recuperación sostenida de los caudales, ya que el agua disminuye rápidamente.

Este martes también se reportaron crecidas en ríos ubicados en el norte del distrito de Penonomé, producto de las lluvias registradas en las partes altas de las cuencas.

El director regional de MiAmbiente en Coclé, Ricardo Montenegro, advirtió que el fenómeno de El Niño, sumado al cambio climático y a las actividades humanas, representa un desafío para la disponibilidad del recurso hídrico.

El fenómeno del Niño, incluso eso como complemento, el cambio climático, las actividades que el humano realiza de manera negligente, pero también estamos contaminando nuestros ríos; entonces no podemos tener acceso a agua si seguimos contaminando nuestros ríos y no tomamos el fenómeno del Niño como un problema inminente en la provincia", expresó.

Montenegro explicó que uno de los afluentes que genera mayor preocupación es el río Chico, debido a que históricamente registra una disminución de sus caudales.

El río Chico tiene su particularidad, es un río que tiende a bajar sus caudales; obviamente nos alerta mucho más por la situación que ya hemos explicado, pero estamos realizando los aforos pertinentes para tener data real de cómo se están comportando los caudales del río", manifestó.

Como parte de las acciones de monitoreo, MiAmbiente anunció que realizará aforos en diferentes fuentes hídricas de la provincia para evaluar el impacto que ha tenido El Niño sobre los caudales.

La información que se obtenga servirá para definir estrategias conjuntas con productores y residentes, con el propósito de reducir los efectos que pueda generar este fenómeno climático sobre la disponibilidad de agua en la provincia.

Con información de Nathali Reyes.