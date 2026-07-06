Suspenden clases en la escuela Ernestina Sucre por deterioro de la estructura

Acudientes del plantel en Pocrí exigen la presencia del Ministerio de Educación ante el peligro de colapso de la cancha, fallas eléctricas y falta de transporte escolar.

Los Santos/Un ambiente de total abandono es lo que reporta la comunidad educativa en la provincia de Los Santos. Los padres de familia de la escuela Ernestina Sucre, ubicada en el distrito de Pocrí, tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clases debido a las deficientes condiciones estructurales que, según denuncian, ponen en riesgo inminente la vida de los estudiantes.

La alerta principal se concentra en la cancha de baloncesto, la cual ha amanecido completamente acordonada con cintas amarillas de precaución. El área ha sido declarada fuera de límites debido al evidente peligro de desplome de sus estructuras metálicas y techado, el cual presenta severos daños por corrosión.

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La preocupación de los acudientes va mucho más allá de las áreas deportivas. César Ulloa, vocero de los padres de familia, detalló que la problemática es generalizada en todo el plantel.

"La cancha se está cayendo, los baños están en mal estado y las paredes rajadas. Cada vez que llueve, enfrentamos graves problemas con la electricidad en los salones de clases", manifestó Ulloa con evidente preocupación.

Por su parte, Carmen Medina, otra de las acudientes afectadas, reiteró que la comunidad se mantiene en zozobra ante la posibilidad de un accidente de consecuencias fatales. "Nos preocupa que pase algo y quede involucrado un estudiante", señaló.

A la crisis edilicia se suma la paralización del transporte escolar en Pocrí. El autobús asignado para el traslado de los estudiantes se encuentra fuera de servicio por desperfectos mecánicos, mientras que el vehículo tipo pick-up del plantel sufrió un accidente vial mientras realizaba la ruta escolar.

Al no contar con los recursos económicos para costear alternativas de transporte diario, muchos alumnos están perdiendo el año lectivo.

Con información de Eduardo Vega.