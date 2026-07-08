Vertedero de Las Tablas vuelve a incendiarse en medio de denuncias por abandono de trabajos de saneamiento

Durante una inspección en la región de Azuero, el director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, confirmó que el vertedero permanecía encendido y anunció que la entidad investigará las causas para intervenir el sitio de forma urgente.

Las Tablas, Los Santos/El vertedero de Las Tablas, provincia de Los Santos, volvió a incendiarse cuando aún no concluyen los trabajos de saneamiento del sitio, una situación que el alcalde Noé Iván Herrera atribuyó al retiro anticipado de las maquinarias encargadas del proyecto y a un incendio presuntamente provocado por pepenadores.

Durante una inspección en la región de Azuero, el director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, confirmó que el vertedero permanecía encendido y anunció que la entidad investigará las causas para intervenir el sitio de forma urgente.

Me siento un poquito, no sé si esté triste o decepcionado, porque la verdad que nosotros hicimos un trabajo importante aquí. Vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué está en esta situación; está hoy prendido el vertedero”, manifestó.

El funcionario agregó que la autoridad revisará lo ocurrido para intervenir de forma urgente.

También hay que tener en cuenta que hay personas irresponsables que prenden, vienen y prenden, y eso causa esta problemática. Vamos a chequear a ver qué fue lo que pasó y vamos a ver cómo la autoridad interviene de forma urgente aquí para solucionar este problema”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Las Tablas, Noé Iván Herrera, explicó que existía un acuerdo con el Gobierno para permitir que el distrito de Macaracas depositara basura en el vertedero de Las Tablas, a cambio de que se realizara el saneamiento del sitio.

El presidente acordó con el municipio de Las Tablas que, si nosotros le recogíamos la basura una vez por mes, permitíamos que Macaracas depositara en el vertedero de Las Tablas; ellos se comprometían a sanear el vertedero”, indicó.

No obstante, Herrera aseguró que los trabajos se mantuvieron durante 11 meses, pero denunció que el proyecto fue abandonado antes de culminar.

“Prácticamente el último mes abandonaron el proyecto, porque eso termina hasta el 28 de este mes y las máquinas se fueron prácticamente hace más de 20 días, de lo cual nosotros no nos habíamos enterado”, señaló.

El alcalde añadió que, tras conocer la salida de las maquinarias, el municipio consiguió equipos para realizar labores de limpieza, pero el vertedero fue incendiado.

“Cuando nos enteramos, conseguimos unas máquinas para hacer la limpieza, pero los pepenadores que se encuentran dentro del vertedero incendiaron el vertedero”, afirmó.

Durante la gira por Azuero, Moreno informó que se ha realizado una fuerte inversión económica en los vertederos de la región. Las autoridades también evalúan la posibilidad de ubicar un terreno para construir un nuevo vertedero que reúna las condiciones necesarias para reducir el impacto ambiental y evitar situaciones similares en los municipios de Herrera y Los Santos.

Con información de Eduardo Javier Vega.