Proyecto de la Ruta de Café y segunda entrada de Boquete reciben tres ofertas en licitación

Empresas hacen sus propuestas económicas para ejecutar la Ruta del Café y la segunda entrada de Boquete.

Boquete, Chiriquí/Por el precio de referencia de $27 millones, se dio la licitación pública del proyecto Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta del Café y segunda entrada de Boquete.

El acto se realizó el viernes 3 de octubre, bajo el contexto de mejor valor; el proyecto busca mejorar la conectividad vial, facilitar la movilidad de los residentes y del turista y potenciar el desarrollo económico y turístico de Boquete, uno de los principales destinos del país. El proyecto abarca rutas como Vía Volcancito, Vía El Salto y la ruta de Jaramillo Arriba a Jaramillo Abajo, entre otras.

Te puede interesar: Capturan a sospechoso de robo a minisúper en puerto El Gago de Penonomé

Tres propuestas se realizaron por vía electrónica con el portal Panamá Compra. Donde las empresas, Bagatrac S.A. ofreció $27,827,244, mientras que Ininco S.A. postuló un monto de $25,917,260; por otro lado, Consorcio CT Ruta del Café, que está conformado por la constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holding Corp., dio a conocer una cifra de $29,430,000.

El Ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, mencionó que la “Ruta del Café” y la segunda entrada de Boquete forman parte de los cinco proyectos estratégicos que ejecuta la institución para fortalecer el turismo en el país”.

La Ruta del Café no solo mejorará la movilidad de los residentes y visitantes, sino que también abre nuevas oportunidades para el emprendimiento local y la inversión privada de Boquete.