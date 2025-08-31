Proyecto de la UTP instala en colegios agropecuarios laboratorios de microbiología para mejorar la calidad de los alimentos

🧪 La iniciativa forma parte del proyecto “Innovación Educativa en Microbiología de Alimentos para IPT Agropecuarios: Potenciando destrezas en las regiones central y este de Panamá”. 🧪 Cada laboratorio está equipado con microscopios, incubadoras, autoclaves, baño maría, kits de medios de cultivo y otros insumos esenciales que permitirán realizar pruebas microbiológicas en los productos alimenticios elaborados en estas instituciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) instaló laboratorios de microbiología en tres centros educativos de las regiones central y este del país, como parte de un proyecto que busca reforzar la inocuidad alimentaria en los institutos profesionales y técnicos agropecuarios.

La iniciativa forma parte del proyecto “Innovación Educativa en Microbiología de Alimentos para IPT Agropecuarios: Potenciando destrezas en las regiones central y este de Panamá”, liderado por el doctor Gerardo González, investigador del Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales (Cepia) de la UTP.

El programa cuenta con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de la Convocatoria Pública para Proyectos y Talleres, y es administrado por el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP).

“Con este proyecto buscamos fortalecer las capacidades analíticas en los IPT agropecuarios y mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos en el entorno escolar, promoviendo así la excelencia académica”, explicó González.

Los laboratorios fueron instalados en los siguientes centros educativos:

IPT La Pintada , provincia de Coclé.

, provincia de Coclé. Instituto Coronel Segundo de Villarreal , provincia de Los Santos.

, provincia de Los Santos. IPT México Panamá, corregimiento de Tanara, distrito de Chepo, provincia de Panamá.

Cada laboratorio está equipado con microscopios, incubadoras, autoclaves, baño maría, kits de medios de cultivo y otros insumos esenciales que permitirán realizar pruebas microbiológicas en los productos alimenticios elaborados en estas instituciones.

Formación práctica para docentes y estudiantes

Como parte del proyecto, se impartirán talleres teórico-prácticos dirigidos a estudiantes y docentes sobre métodos de análisis microbiológicos, siguiendo el enfoque de aprender haciendo.

El Cemcit AIP adelantó que el conocimiento adquirido será sistematizado en manuales de buenas prácticas de laboratorio elaborados por los investigadores, los cuales podrían ser replicados en otros colegios agropecuarios del país.

“Con este enfoque innovador buscamos resolver desafíos específicos relacionados con la calidad microbiológica en la producción de alimentos, generando soluciones aplicables no solo a nivel local, sino también escalables a nivel nacional”, añadió González, especialista en calidad e inocuidad alimentaria.

Además de González, participaron en el proyecto el doctor Wedleys Tejedor y la investigadora Yamileth Pittí, ambos de la UTP. También se contó con la colaboración internacional de los doctores Pablo Fernández y Paula Periago, de la Universidad Politécnica de Cartagena, España.