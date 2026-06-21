Entre raspaos y sacrificios: padres panameños que luchan cada día por sus hijos

En el Día del Padre, historias de esfuerzo y perseverancia reflejan el compromiso de hombres que trabajan diariamente para sacar adelante a sus familias.

Bajo el sol del Casco Antiguo, en la Plaza Catedral, José Agudo prepara uno de los productos más tradicionales y refrescantes de Panamá: el raspao. Sin embargo, detrás de cada vaso lleno de hielo, sirope y frutas naturales, hay una historia de sacrificio, perseverancia y amor por su familia.

Desde hace más de 30 años, José se dedica a la venta de raspaos. Con el paso del tiempo ha sabido reinventarse, incorporando nuevas opciones y sabores para atraer a más clientes y mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo.

Para él, cada venta representa mucho más que un ingreso económico. Gracias a este oficio logró sacar adelante a sus tres hijos y acompañarlos en su formación académica hasta verlos graduarse.

Su jornada inicia alrededor de las 10:00 de la mañana y suele extenderse hasta las 3:00 de la tarde, aunque muchas veces depende del clima y del movimiento de visitantes en la zona.

"Con lo que Dios me dé, 40 o 30 dólares es algo", comentó mientras atiende a quienes se acercan a su puesto.

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El esfuerzo de ser padre

Historias como la de José reflejan la realidad de muchos padres panameños que trabajan diariamente para garantizar el bienestar de sus familias.

Ese es también el caso de Francisco, quien asegura que la fe ha sido una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de la vida y cumplir con su responsabilidad como padre.

En este Día del Padre, acompañado de sus dos hijos, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes comparten esa misma experiencia.

"Le digo a los padres que tienen a sus hijos que los aprovechen porque crecen muy rápido y que los amen, porque no hay nada más hermoso que tener a sus hijos", expresó.

Francisco destacó que el trabajo constante, el compromiso y la confianza en Dios le han permitido alcanzar sus metas y brindar oportunidades a su familia.

Detrás de cada jornada laboral, de cada producto vendido y de cada sacrificio silencioso, hay padres que construyen un futuro para sus hijos.

Las historias de José y Francisco recuerdan que la paternidad no se mide únicamente por las palabras, sino también por los esfuerzos cotidianos, muchas veces invisibles, que permiten sostener un hogar.

En cada raspao vendido, en cada hora de trabajo bajo el sol y en cada consejo compartido con sus hijos, se escriben historias de perseverancia, amor y esperanza.

Información de Joselin Mosquera