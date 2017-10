Muchos planteamientos a favor y en contra ha desatado el anteproyecto de ley, presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN), que busca darle un nombre a la música típica de Panamá.

Es el baile autóctono, una herencia cultural que conjugada con diferentes instrumentos musicales, forma parte del folclor Nacional.

Irónicamente aún no se le identifica con un nombre en particular, pero este jueves 12 de octubre, un diputado opositor [Javier Ortega] en la AN, presentó un anteproyecto que busca darle el nombre de “Pindín” al popular género

Los primeros cuestionamientos, han surgido en Twitter.

El abogado Ernesto Cedeño tuiteó: “Felicitaciones a los honorables diputados por la iniciativa del proyecto de ley del pindín, los animo a considerar la ley del sancocho”.

Otro tuitero escribió: “Diputado Ortega propone ley para declarar música Nacional ¿pindincero?”.

Otro tuitero: “Aquí no hay más nada que hacer. Urge eliminar número de legisladores”.

Ortega responde que no le hará caso a la “ignorancia” de las personas que están en contra de él y que no tienen el nivel adecuado para generar discusiones de ideas, sino para usar lenguaje soez.

Pero ¿por qué el diputado recomendó el nombre de pindín? Ha explicado que el nombre fue el resultado de “unas consultitas” que hizo, incluso ha mencionado que los tipiqueros Samy y Sandra Sandoval, les gusta el nombre.

Para algunos conocedores de la música vernacular, el término pindín, propuesto por el diputado Ortega, no tiene la mejor connotación.

Israel Berastegui, folclorista, ha manifestado que no es el mejor nombre porque la palabra “Pindín” se utilizaba para señalar y hasta para actos de racismo, por lo que algunos artistas, han trabajado en que se le llame “ritmo Guararé”.

Por su parte, Kako nieto, manifestó que “Pindín”, era conocido como el evento en general, donde se tocaba la música y se decía, en tiempos de antaño “se formó el Pindín” Lo que no quiere decir que la música se llamaba así.

Mirta Rodríguez, otra conocedora del folclor panameño, ha considerado la iniciativa como “maravillosa”, pero el nombre se debe elegir muy bien porque representará a Panamá a nivel internacional.

El diputado Ortega consideró que este anteproyecto estará abierto a ser debatido.

Una discusión que podría iniciar el próximo año, pues faltan solo dos semanas para que finalice el primer periodo de sesiones ordinarias.