Realizan censo y rescate de personas en situación de calle en el distrito de David

Chiriquí/Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle y, a la vez, contribuir al orden y bienestar de la ciudad, el Municipio de David, en coordinación con varias instituciones del Estado y la empresa privada, desarrolló un operativo interinstitucional de atención, censo y rescate en distintos puntos del distrito.

La iniciativa, denominada “Mano Amiga”, permitió identificar, atender y brindar acompañamiento social a personas que actualmente viven en las calles, quienes serán referidas a hogares temporales o procesos de rehabilitación, según cada caso.

El operativo contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, el Tribunal Electoral, el Ministerio de Salud, entre otras instituciones y organizaciones del sector privado.

Las autoridades explicaron que se trata de un esfuerzo conjunto para obtener datos reales sobre esta población, conocer su procedencia, estado de salud, situación migratoria y vínculos familiares, con el fin de diseñar políticas públicas más efectivas.

Durante el proceso, las personas atendidas fueron trasladadas a un punto de recepción, donde se les verificó su identidad en el sistema del Tribunal Electoral, se evaluó su condición de salud y se recopiló información social clave para determinar las rutas de atención más adecuadas.

Además, recibieron atención humanitaria inmediata, que incluyó kits de higiene personal, alimentación, corte de cabello y acompañamiento psicológico, como parte de un enfoque de dignificación y reinserción social.

Las autoridades destacaron que la información recabada permitirá definir de forma más precisa la creación de un posible albergue o casa de paso en el distrito, orientado a una atención sostenible y organizada.

Se informó que existen hogares temporales que han abierto sus puertas para recibir a aquellas personas que manifiesten su voluntad de iniciar un proceso de rehabilitación. Asimismo, se contempla la reintegración familiar de quienes, tras recibir atención inicial, deseen regresar a sus hogares, fortaleciendo así sus redes de apoyo.

Información de Iván Saldaña