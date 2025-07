Realizan feria para la tramitación de carné de manipulación de alimentos en San Miguelito

La Región de Salud de San Miguelito llevó a cabo una feria dirigida a personas interesadas en obtener sus carnés verde y blanco de manipulación de alimentos. El evento se desarrolló en la sede regional ubicada en el centro comercial Los Andes, donde más de 100 solicitantes acudieron desde tempranas horas.

Durante la jornada, los asistentes recibieron las charlas requeridas como parte del proceso de obtención de los documentos. La actividad fue encabezada por Yaviletsy Centella Polanco, directora regional de Salud de San Miguelito, quien destacó la importancia de contar con personal capacitado y debidamente acreditado para garantizar la inocuidad de los alimentos.

“Es importante que el manipulador de alimentos tenga su carné, vestimenta apropiada y ponga en práctica todo lo que se le dice en el centro de capacitación, para que no comprometa la inocuidad de los alimentos y no se produzca una contaminación cruzada”, señaló Centella Polanco.

Una de las asistentes, Yamileth Cuevas, relató que llegó al lugar a las 3:00 a.m. para asegurar su turno y obtener los carnés que necesita para poder acceder a una oferta laboral.

Otra de las participantes valoró la organización del evento y exhortó a la población a evitar la compra de documentos falsificados, que además de ser ilegales, resultan más costosos. “Gasté 35.00 dólares por los dos carnés y me los están entregando el mismo día. Son mucho más económicos. “Llegamos a las 2:30 a.m. y ya tengo lo que me piden para trabajar”, expresó.

Centella Polanco explicó que la feria se organizó ante la alta demanda de personas que buscan tramitar sus carnés y como respuesta a los operativos sorpresa en los que se han detectado documentos de salud falsificados, por lo que instó a los trabajadores a no acceder a estos documentos no oficiales, porque además de quedar sin la certificación, pierden su dinero.

La funcionaria recordó que este documento certifica que la persona está sana y ha recibido la orientación adecuada para evitar contaminación en los alimentos, lo cual ayuda a prevenir intoxicaciones y enfermedades gastrointestinales.

Información de Luis Mendoza