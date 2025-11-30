Realizan la primera angioplastia primaria en Chitré a paciente de 81 años

Según explicaron los especialistas, la angioplastia es un procedimiento mínimamente invasivo empleado para abrir arterias coronarias estrechas o bloqueadas, permitiendo restablecer el flujo sanguíneo al corazón y reducir significativamente el daño cardíaco.

Herrera/Un paciente de 81 años que ingresó al servicio de urgencias con un infarto agudo en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré se convirtió en el primer paciente en recibir una angioplastia primaria en las provincias centrales, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

El paciente, residente de la comunidad de Llano Bonito, fue trasladado por sus familiares tras presentar un intenso dolor torácico. A su llegada, el equipo médico confirmó un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST), con menos de tres horas de evolución del dolor, lo que permitió actuar oportunamente.

Leyslisbeth Domínguez, cardióloga del hospital, detalló que la rapidez en la atención del paciente logró que se concretara el procedimiento de manera exitosa.

“A las 7:25 de la mañana ya teníamos el diagnóstico del infarto, y a las 8:00 a.m. el paciente estaba ingresando a la sala para la intervención. El procedimiento fue exitoso. Actualmente se encuentra estable, sin dolor precordial y en recuperación en la sala de cuidados coronarios”, señaló.

Los médicos Enrique Méndez Taylor, Héctor Torres y Domínguez, quienes conforman el equipo de cardiología del centro hospitalario, fueron los encargados de la intervención coronaria percutánea primaria.

Según explicaron los especialistas, la angioplastia es un procedimiento mínimamente invasivo empleado para abrir arterias coronarias estrechas o bloqueadas, permitiendo restablecer el flujo sanguíneo al corazón y reducir significativamente el daño cardíaco.

También podría leer: