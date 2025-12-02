'Inadmisible': Médicos rechazan exclusión de trabajadores en mesa para integración del sistema de salud

El gremio solicita que, por cada representante del Órgano Ejecutivo, exista un representante de los trabajadores como condición mínima para garantizar equilibrio en la discusión.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ausencia de representantes de los trabajadores en la comisión anunciada por el Gobierno para analizar la futura integración del sistema de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y Caja de Seguro Social (CSS) fue calificada como “inadmisible” por el doctor Juan Carmelo Wong, miembro de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás.

El gremio solicita que, por cada representante del Órgano Ejecutivo, exista un representante de los trabajadores como condición mínima para garantizar equilibrio en la discusión. El llamado surge luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara la creación de una comisión compuesta por diversos sectores, la cual tiene como objetivo desarrollar los principales puntos de acción del proceso y presentar un informe de las acciones emprendidas.

Para el Dr. Wong, los "verdaderos dueños" de los fondos de la CSS son los trabajadores, los cuales indica que han quedado fuera del análisis. Wong recordó que la integración de servicios es uno de los desafíos que enfrenta la CSS tras la reciente aprobación de las reformas al sistema, y advirtió que cualquier transformación debe considerar la voz de los asegurados.

“Todos los trabajadores asegurados tienen que involucrarse en esta nueva conformación que pretende hacer el gobierno. No han tomado en consideración a los trabajadores, que son los reales dueños de ese dinero (...) de la Caja del Seguro Social. Para nosotros es inadmisible que no se haya considerado", señaló.

El médico alertó además sobre el riesgo de sobrecargar el subsistema de enfermedad y maternidad si la CSS asume de manera total la atención de la población asegurada y no asegurada. Recordó que este subsistema ya presenta fragilidades, por lo que una integración podría acelerar su deterioro.

Wong también señaló que modelos de integración previos no estén sustentados en estudios recientes. Señaló que existen propuestas de hace una década, pero indicó que cualquier cambio debe construirse con datos actualizados y con participación real de los actores involucrados.

También advirtió sobre la posibilidad de replicar estos modelos similares a los que ya se mantienen en el extranjero y presentaron fallas, como el de Colombia, donde la privatización del servicio provocó el debilitamiento del sistema público.

El representante de los médicos especialistas reiteró que la comisión debe ser técnica, no burocrática, y que la inclusión de los trabajadores es indispensable. Finalmente, Wong subrayó que la integración puede ser beneficiosa en ciertos servicios, siempre que se realice de manera “quirúrgica”, exacta y evitando la fuga de recursos que por décadas ha afectado a la CSS.